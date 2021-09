CELEBS 24/7. Miley Cyrus toont haar achterkant en Beyoncé geniet van vakantie op luxejacht

Celebrities Caitlyn Jenner verliest gouver­neurs­ver­kie­zin­gen in Californië

15 september Caitlyn Jenner (71) wordt niet de nieuwe gouverneur van Californië. De ‘Keeping Up With The Kardashians’-ster deed een gooi naar de functie, maar de huidige democratische gouverneur Gavin Newsom won, dat schrijven verschillende Amerikaanse media.