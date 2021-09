CELEBS 24/7. Madonna deelt (opnieuw) sexy kiekjes en van wie is deze verwende hond?

SHOWBITS VIDEO Rapster Nicki Minaj verspreidt complotthe­o­rie over vaccins bij 22 miljoen volgers. Wat bezielt haar?

15 september Rapster Nicki Minaj is in het oog van een Twitter-storm terecht gekomen. Minaj schreef dat een coronavaccin “impotentie heeft veroorzaakt” bij een kennis. Nergens is zo’n bijwerking ooit geattesteerd, maar intussen hebben 22 miljoen volgers haar bericht wel gelezen. Desna en Senne zoeken in een nieuwe Showbits uit wat er aan de hand is.