CELEBS 24/7. Kourtney Kardashian is nog steeds in de zevende hemel en Paris Jackson heeft een bewogen avond achter de rug

Mariah Carey stapt in cryptohan­del en moedigt fans aan om bitcoin te kopen

20 oktober Zangeres Mariah Carey (51) is een samenwerking aangegaan met cryptohandelsplatform Gemini, een bedrijf van de tweelingbroers Winklevoss, de eerste bitcoinmiljardairs. In een filmpje voor haar 10 miljoen volgers op Instagram roept het popicoon haar fans op om te investeren in bitcoin.