CELEBS 24/7. Katy Perry en Orlando Bloom zijn op romantische vakantie en herken jij deze acteur?

Rumer Willis, de oudste dochter van Demi Moore en Bruce Willis, kreeg enorm veel kritiek op haar laatste Instagramfoto. Volgens haar volgers zou ze veel te dun zijn. “Nadat ik ontzettend veel ongepaste reacties kreeg op mijn foto van gisteren, voelde ik me echt rot”, schreef Rumer in op haar verhaal. “Ik genoot namelijk oprecht van de gekke foto’s die ik had genomen. Alleen omdat ik de foto vanuit een rare hoek had genomen, zag ik er dunner uit dan in het echte leven. En ook al denk je misschien dat het je werk is of recht om ongefilterde gedachten over mijn lichaam achter te laten, dat is het niet.”