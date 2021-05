CELEBS 24/7. Jennifer Love Hewitt is opnieuw zwanger en Jason Derulo verklapt de naam van zijn zoontje

Celebrities Ex George Michael krijgt toch deel van erfenis

13 mei Kenny Goss (62), een ex-vriend van George Michael, zal toch een deel van de erfenis van de zanger krijgen. De Texaan had de familie van Michael aangeklaagd omdat hij vond dat hij recht had op geld, maar daar waren de nabestaanden het niet mee eens omdat het niet in het testament stond. Volgens de Daily Mail is er nu toch een schikking getroffen in de rechtszaak en krijgt Goss een onbekend bedrag.