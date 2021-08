CELEBS 24/7. J.Lo draagt ketting van Ben Affleck en Lordi-zanger krijgt vaccin in monsterkostuum

Celebrities ‘Better Call Saul’-ster Bob Odenkirk stabiel na hartstil­stand op de set

29 juli De Amerikaanse acteur Bob Odenkirk (58) werd dinsdag afgevoerd naar het ziekenhuis nadat hij onwel werd tijdens de opnames van ‘Better Call Saul’. Zijn management vertelt nu dat de acteur in stabiele toestand in het ziekenhuis in New Mexico verkeert. Hij zou een hartstilstand gekregen hebben op de set.