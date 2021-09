CELEBS 24/7. Hugh Jackman verliest vader en Victoria Beckham trakteert volgers op halfnaakte echtgenoot

De vader van Hugh Jackman (52) is zondag, op de Australische Vaderdag, overleden. De 52-jarige acteur deelt het verdrietige nieuws via sociale media. “In de vroege uurtjes van Vaderdag is mijn vader in alle rust overleden. En hoewel er heel veel verdriet is, voel ik me ook zo dankbaar en vol liefde voor hem”, schrijft Jackman. “Mijn vader was, in één woord, geweldig. Hij gaf zich helemaal voor zijn familie, werk en zijn geloof. Ik bid dat hij nu in vrede bij God is.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Victoria Beckham (47) gaf haar meer dan 29 miljoen Instagram-volgers afgelopen weekend een traktatie van formaat. De modeontwerpster deelde een ‘ondeugende foto’ van echtgenoot David Beckham in het zwembad, met een ‘afgezakt’ Versace-broekje en een ontbloot achterwerk om indruk te maken. En dat is gelukt: “Eindelijk krijg ik hem te zien in al zijn glorie” en “bedankt om te delen” zijn maar twee reacties uit de zee van commentaren.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Cheryl Cole (38) is “sprakeloos” door het overlijden van haar vriendin en Girls Aloud-collega Sarah Harding. Cheryl en Harding zaten van 2002 tot 2013 samen in de meidengroep. Ze hadden onder andere een grote hit met het nummer ‘The Promise’. Op Instagram schrijft de zangeres dat “hun knappe, unieke, gekke, lieve en zachtaardige meisje” is overleden. Zondag werd bekend dat Harding op 39-jarige leeftijd was gestorven aan de gevolgen van borstkanker. “Ik probeer mijn weg te vinden door deze pijnlijke en moeilijke tijd terwijl ik overspoeld wordt door vreemde golven van ongeloof”, schrijf Cheryl onder een foto van Harding. “Daarnaast wil ik de Girls Aloud-fans condoleren met dit verlies. We zijn een soort grote familie met elkaar.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

‘Nothing Breaks Like a Heart’-muzikant Mark Ronson (46) is inderdaad getrouwd met Grace Gummer, de dochter van actrice Meryl Streep. Dat werd al langer gesuggereerd, maar nu heeft de muzikant en producent, die mee werkte aan nummers van onder meer Bruno Mars en Amy Winehouse, de bruiloft ook bevestigd. In een bericht op Instagram schrijft Ronson “aan zijn meest ware liefde” dat zij van het afgelopen jaar “het beste jaar” uit zijn leven maakte. “Het heeft me 45 jaar geduurd om een man te worden die jouw liefde waard is. Ik hoop dat ik nog even zoveel verjaardagen aan jouw zijde mag blijven, en langer. Voor altijd en eeuwig de jouwe.”

Ronson sluit zijn bericht naast een zwart-witfoto van hem en Gummer af door tussen haakjes te zeggen: “En ja, we zijn getrouwd.” Hij reageert daarmee op geruchten van vorige maand dat het stel een bruiloft zou hebben gepland. Die werden echter niet door één van de twee bevestigd. Ronson maakte ook niet duidelijk wanneer de bruiloft precies was.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.