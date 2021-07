CELEBS 24/7. Dwayne Johnson haalt zijn innerlijke kind boven en Gal Gadot viert een speciale feestdag

Cara Delevingne heeft een belangrijke boodschap voor alle vrouwen: “In onze cultuur wordt ons verteld dat als we mooi zijn, als we mager zijn, als we succesvol en beroemd zijn, als we erbij horen, als iedereen van ons houdt, dat we dan gelukkig zullen zijn. Maar dat is niet helemaal waar. De belangrijkste reis die we volgens mij allemaal doormaken, is de reis om onszelf te vinden en onze waarheid te vinden, om te ontdekken wie we zijn en wat ons gelukkig maakt”, aldus het model.