CELEBS 24/7. Dua Lipa en haar vriendinnen dragen matching bikini’s en de eerste beelden van Harry en William in ‘The Crown’ zijn gelost

Christian Bale is onherkenbaar als schurk op set van ‘Thor: Love and Thunder’. De acteur heeft een zilver en grijs ensemble aan dat zijn lichaam bedekt en draagt ook zilveren schmink, waarmee hij zijn gezicht vermomde.

Rita Ora wordt naakt in een badkuip gefotografeerd voor de Pirelli 2022-kalender. Bryan Adams was fotograaf van dienst. In een kunstzinnige zwart-witfoto van achter de schermen, is Bryan te zien terwijl hij op een toilet in de hoek van een badkamer staat en zoekt naar de beste hoek om Rita vast te leggen.