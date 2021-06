CELEBS 24/7. De opnames voor ‘Thor Love and Thunder’ zitten erop en Britney Spears kiest voor fluo

Celebrities Mel B moest haar dochtertje Madison (9) door de coronacri­sis soms maanden aan een stuk missen

31 mei Door de coronacrisis hebben we onze vrienden een familie minder vaak gezien dan we zelf zouden willen en dat is ook voor Mel B (46) het geval. De afgelopen periode moest ze haar dochtertje Madison (9) soms maanden aan een stuk missen. “Het moeilijkste wat ik ooit al meegemaakt heb”, aldus de voormalige Spice Girls-zangeres.