CELEBS 24/7. De nieuwe coupe van Nicole Kidman en Lady Gaga toont haar nieuwe bikini

Celebrities BINNENKIJ­KEN. Catherine Ze­ta-Jo­nes en Michael Douglas zomeren op Mallorca, in luxevilla van zijn ex

21 juli Ooit stonden ze op scheiden, maar vandaag is acteurskoppel Michael Douglas (76) en Catherine Zeta-Jones (51) sterker dan ooit. Ze willen samen oud worden, misschien wel in hun vakantiehuis op Mallorca, waar ze momenteel verblijven. Dat hun Spaanse liefdesnest deels toebehoorde aan de ex van Douglas, houdt hen niet tegen om er hun zomer door te brengen. “Als je als koppel een lockdown overleeft, kan je alles aan”, klinkt het vastberaden. Of toch niet? De twee zouden namelijk vooral naar het buitenland trekken om hun lege nest syndroom de kop in te drukken.