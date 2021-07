CELEBS 24/7. Celebrity’s vieren ‘The 4th of July’ en herken jij dit model dat onder het mes is gegaan?

Celebrities 1,6 miljoen euro armer: James Franco treft minnelijke schikking in #Me­Too-zaak

1 juli De rechtszaak tussen James Franco (43) en twee voormalige studenten van de acteur is eindelijk rond. In februari raakte al bekend dat Franco een schikking getroffen had met de twee vrouwen die hem beschuldigden van seksueel ontoelaatbaar gedrag. Hoeveel geld er met de deal gemoeid was, was aanvankelijk niet bekend, maar nu blijkt dat de ‘Deuce’-acteur diep in zijn zakken moet tasten.