CELEBS 24/7. Abigail Spencer keert terug naar ‘Grey’s Anatomy’ en Ed Sheeran heeft stress

Lily Allen is vandaag een jaar getrouwd met haar man David Harbor. De zangeres deelt enkele foto’s van haar bruiloft in Las Vegas en haar dochters als bruidsmeisjes.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Cindy Crawford recreëert haar iconische Pepsi-advertentie om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Hoewel ze nu al 55 is, ziet ze er nog maar 22 uit op de foto’s.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De New York Fashion Week is vandaag van start gegaan. ‘Glee’-actrice Lea Michele is aanwezig en heeft haar beste roze jurk aangetrokken.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Abigail Spencer, die Megan Hunt speelde in ‘Grey’s Anatomy’, keert in het 18e seizoen terug naar de reeks. Megan raakte tien jaar geleden vermist tijdens de oorlog in Irak, waardoor veel fans dachten dat ze gestorven was, maar niets is minder waar. De actrice zal volgens de vertegenwoordigers van ABC voor het eerst opnieuw verschijnen in de seizoenspremière op 30 september.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Khloé Kardashian kan ieder moment op stap met het leger. De zangeres is helemaal gecamoufleerd door haar militaire outfit.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dat Billie Eilish geen fan is van een standaard T-shirt met jeans, bewijst de zangeres nogmaals op haar Instagrampagina. Ze deelt enkele foto’s met heel unieke outfits.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ed Sheeran is een beetje gestresseerd nu zijn single ‘Bad Habbits' het zo goed doet in de hitlijsten. “Op het moment dat je je realiseert dat je laatste single al 10 weken op nummer één staat en er nu veel druk is op de volgende om niet te floppen”, schrijft de zanger. Zijn nieuwe single komt vrijdag uit en er speelt een papagaai mee in de videoclip. Wij zijn benieuwd!

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.