Celebrities reageren in shock op het overlijden van ‘Full House’-acteur Bob Saget: “Het was een eer om jou te kennen”

Celebrities‘Full House’-acteur en komiek Bob Saget (65) is op zondag dood aangetroffen in een hotel. Hoe en waaraan hij is overleden is nog onduidelijk. Wat wel zeker is, is dat niemand zijn overlijden had zien aankomen. Ex-collega’s van Saget en andere beroemdheden reageren dan ook geschokt op sociale media. “We gaan hem ontzettend hard missen.”

John Stamos (58) die samen met Bob Saget meespeelde in ‘Full House’ kan het nieuws amper geloven. “Ik ben in shock”, aldus de acteur. “Ik ben er echt kapot van. Ik zal nooit meer een vriend hebben zoals Bob. Ik zie je graag, Bobby’, klinkt het verder nog op Twitter.

Mary-Kate en Ashley Olsen, die eveneens met Saget te zien waren in ‘Full House’, reageerden op het nieuws via een statement. “We zijn erg geraakt door het nieuws van zijn overlijden. Bob was zo’n liefhebbende, empathische en vrijgevige man.” Daarnaast lieten de bekende tweelingzussen nog weten dat hun gedachten bij de familie van hun overleden vriend en collega zijn. “We denken aan zijn dochters, zijn vrouw en zijn familie.”

Elias Harger, die Sagets kleinzoon Max speelde in ‘Fuller House’, heeft de acteur op 8 november 2021 voor de laatste keer gezien. “Hij zal altijd mijn opa Danny zijn. Hij was zo’n warme en liefhebbende man. We gaan hem ontzettend hard missen. Ik ben echt in shock.”

Verder reageerde ook Josh Radnor van ‘How I Met Your Mother’ op het onverwachte overlijden van Bob Saget. Hij deelde een emotioneel eerbetoon op Twitter. In het bericht heeft Radnor het onder meer over de speciale band die ze samen hadden. Daarnaast had hij het ook over hun samenwerking. “Hij was de vriendelijkste, grappigste en liefste man. Hij was zo makkelijk om mee om te gaan.”

Komiek Pete Davidson had ook iets te zeggen. “Hij was een van de vriendelijkste mensen op deze planeet”, klinkt het in een bericht op Twitter. “Hij heeft mij vaak geholpen toen ik het mentaal moeilijk had. Hij belde uren aan een stuk met mijn moeder om zo op de een of de andere manier toch te kunnen helpen. Hij bracht ons in contact met artsen en met nieuwe dingen die we konden proberen. Hij belde mij ook regelmatig om te horen of alles oké was met mij.” Hij vervolgt: “Ik zie je graag en het was een eer om jou te kennen. Bedankt voor je vriendschap. Mijn gedachten gaan uit naar zijn familie.”

Verder reageerden nog enkele andere grote namen uit het wereldje op het overlijden van Saget. Denk bijvoorbeeld maar aan Andy Cohen, Kathy Griffin, Whoopi Goldberg en Adam Sandler. Stuk voor stuk waren ze het er allemaal mee eens: “Hij was echt de liefste man die hier rondliep”

