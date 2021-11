Celebrities juichen Britney Spears toe na haar overwinning in de rechtbank: “Zo blij dat deze dag eindelijk is aangebroken”

CelebritiesEindelijk is het zover. Na maar liefst dertien jaar mag Britney Spears (39) eindelijk weer zelf beslissen over haar doen en laten. Zelf reageerde de zangeres al vol vreugde op Instagram, maar ook heel wat andere bekende namen vieren met haar mee. “Proficiat, Britney! Vanavond drinken we er eentje op jou”, klinkt het onder meer op sociale media.

Op vrijdag maakte rechter Brenda Penny bekend dat Britney Spears voortaan weer op eigen houtje beslissingen mag nemen. “Ik kan het niet geloven”, reageerde de zangeres op Instagram. “Beste dag ooit!!!” Dat Britney niet de enige is die gelukkig is met het nieuws staat alvast vast. Op sociale media regent het felicitaties van andere beroemdheden. “OH MY GOD!!! Oh my god. Jullie hebben Britney bevrijd. Nu is het aan ons om haar te beschermen”, klinkt het bij actrice Jameela Jamil

#FreedBritney

Cyndi Lauper koos met “Proficiat, Britney” voor een eerder bescheiden reactie. De Amerikaanse comédienne Mamrie Hart trekt vanavond een fles bubbels open om het goede nieuws te vieren. “Vanavond drinken we er eentje op jou.” Cher reageerde iets uitbundiger op haar sociale media. “WHOOOOOA”, klinkt het er in hoofdletters. “Ze is vrij, vrij vrij. Vrij als een vogel.”

Paris Hilton, die zich in het verleden al vaak uitgesproken heeft over de situatie, is ook blij voor de zangeres. “Ik ben zo gelukkig dat deze dag eindelijk aangebroken is. Britney Spears is eindelijk vrij. Je bent zo’n vriendelijke en inspirerende ziel. We houden allemaal ontzettend veel van jou. Jouw beste dagen komen er nu pas aan.” Wie nog van zich liet horen, is Andy Cohen. Ook hij hield het kort met “Britney is weer vrij.”

(Lees verder onder de tweet.)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Zangeres Dionne Warwick reageerde op een festival in New York: “Vandaag is meteen ook de dag dat we de bevrijding van Britney Spears vieren.” En ook modeontwerpster Vera Wang liet van zich horen. “FREEDOM. Zo blij voor jou.”

Wie vandaag ook reageerde op het nieuwe is Sam Asghari, de verloofde van de zangeres. “Vandaag is er geschiedenis geschreven. Britney is weer vrij”, klinkt het op zijn Instagramaccount. En ook Mathew Rosengart, de advocaat van Spears, is gelukkig met hun overwinning in de rechtbank. “Vanaf vandaag is Britney eindelijk weer vrij.”

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.