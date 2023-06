CELEB 24/7. Zwangere Lindsay Lohan ziet er stralend uit en Lily Collins waant zich heel even Barbie

Muziek KIJK. Jonge fan mag intro zeggen tijdens concert van Harry Styles: “We doen het pas als jij er klaar voor bent, Mila”

Harry Styles heeft een jong meisje de avond van haar leven bezorgd. Tijdens een concert in Amsterdam mocht zij de intro zeggen van zijn nummer ‘As it was’. Het meisje had een bord meegenomen waarop de tekst geschreven stond. De zanger merkte dat op en liet een microfoon naar haar brengen. “We beginnen pas als jij er klaar voor bent”, verzekerde hij haar. En dat deed ze, tot groot jolijt van het publiek. In het originele nummer is het petekindje van de zanger te horen die de woorden uitspreekt.