CELEB 24/7. Zwangere Lindsay Lohan rust uit op vakantie en herken jij de actrice op deze foto?

Celebrities “Hij had meermaals per dag seks nodig, ik was afgemat”, Joan Collins (90) over haar leven vol foute mannen

Joan Collins was al 48 jaar toen ze haar opwachting maakte als glamoureuze feeks Alexis Colby in ‘Dynasty’. De tv-serie werd wegens tegenvallende kijkcijfers na één seizoen bijna afgevoerd, maar met Alexis kreeg de reeks een grandioze doorstart. Zo redde Collins ook haar carrière. Deze week mag de Britse Hollywooddiva negentig kaarsjes uitblazen. In twee delen blikt ‘Story’ terug op haar bewogen leven: haar eerste stappen in de acteerwereld en haar eerste relaties, die getekend werden door ontrouw, bedrog en zelfs een verkrachting. “Enkele maanden later vroeg hij mij ten huwelijk. Ik heb ‘ja’ gezegd, want hij had mij tenslotte ontmaagd”.