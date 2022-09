CELEB 24/7. Zendaya deelt kinderfoto en Reese Witherspoon kijkt uit naar de herfst

Celebrities Actrice Charlbi Dean (32) uit Gouden Palm-win­naar ‘Triangle of Sadness’ plots overleden

De Zuid-Afrikaanse actrice Charlbi Dean, eerder dit jaar nog te zien in Gouden Palm-winnaar ‘Triangle of Sadness’, is maandag plots overleden in New York. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving door TMZ en Deadline. Ze werd 32. Ze zou overleden zijn in het ziekenhuis na een ‘plotse, onverwachte ziekte’.

31 augustus