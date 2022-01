CELEB 24/7. Voor fans van Camila Cabello kan 2022 niet meer stuk en wiens oudjaar was er zo wazig?

Celebrities Waarom gebruikt actrice Zendaya eigenlijk geen achternaam?

De nieuwe 'Spider-Man’-film ‘Spider-Man: No Way Home’ is een daverend succes. Naast Tom Holland (25) als Spider-Man schittert actrice Zendaya (25) als MJ. De Amerikaanse is bij het grote publiek dan ook erg bekend als ‘Zendaya’ en gebruikt bewust haar familienaam niet.

28 december