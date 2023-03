CELEB 24/7. Vanessa Hudgens is verloofd en Jason Momoa maakt indruk met zijn blote billen

Celebrities Lizzo helpt fan met huwelijks­aan­zoek tijdens concert: “Kan ik een f*cking ‘ja’ krijgen?”

De Amerikaans zangeres Lizzo (34) heeft tijdens haar show in Glasgow een fan geholpen. De man stond helemaal vooraan en vroeg de zangeres om hulp bij zijn huwelijksaanzoek. Zijn vriend was er niet bij, maar kon de hele show wél volgen via FaceTime. Op videobeelden is te zien dat Lizzo de telefoon even overneemt: “Ryan, Grant wil je iets vragen”, zegt ze tegen de man aan de telefoon. Daarna volgt het huwelijksaanzoek en zegt de man ‘ja’. De hele zaal juicht en viert mee met het pasverloofde koppel.