CELEB 24/7. Van volle pampers over bijzondere briefjes tot pikante foto’s: zo vierden de celebs Moederdag

Celebrities Heidi Klum toont haar chaotische kleerkast en dat is voor veel fans herkenbaar: “Totale puinhoop”

Zelfs Heidi Klum (49) worstelt soms met een rommelige kleerkast, of in haar geval: gigantische inloopkast. In een video op sociale media toont het model hoe ze moeilijk kan kiezen welke outfits ze wilt meenemen op reis. Dat zorgt voor een herkenbaar beeld: verschillende kleren en schoenen verspreid over de grond. Ook verschillende fans reageren op het filmpje: “Dit is hoe mijn kast er dagelijks uitziet” en “Mijn kamer als ik te laat ben om te vertrekken”.