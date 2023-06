CELEB 24/7. Van Nick Jonas tot Jason Statham: deze sterren vieren Vaderdag

Jeremy Renner deelt een foto van zijn dochter Ava.

Rosie Huntington-Whiteley zet haar man acteur Jason Statham in de bloemetjes: “Fijne Vaderdag aan onze koning. Bedankt dat je zo’n geweldige papa bent voor onze baby’s. Ik zal altijd van je houden.”

‘The Vampire Diaries’-acteur Ian Somerhalder: “Niets beter dan vader zijn... Fijne Vaderdag aan alle papa’s daarbuiten. Mogen wij als vaders er altijd naar streven om onszelf op alle mogelijke manieren te verbeteren, zodat we de helderste bakens van licht voor onze kinderen kunnen zijn. Hen begeleiden en laten zien hoe ze veilig door de verraderlijke en rotsachtige wateren van dit leven kunnen navigeren.”

Catherine Zeta-Jones: “Fijne Vaderdag aan mijn man Michael Douglas, de beste vader die mijn kinderen ooit kunnen hebben. En aan mijn schoonvader Kirk, we houden van je en missen je.”

David Beckham: “Fijne Vaderdag papa. Ik hou zoveel van je en bedankt dat je altijd de steun bent die ik nodig heb.”

Paris Hilton: “Gelukkige Vaderdag aan niet één, maar twee geweldige vaders in mijn leven! Aan mijn eigen vader, bedankt dat je me het belang van hard werken en liefde hebt geleerd. En aan mijn man Carter, is het grootste geschenk voor mij geweest om te zien hoe jij een ongelooflijke vader werd voor onze kleine jongen Phoenix. Ik hou zoveel van jullie allebei. Op alle liefde, gelach en herinneringen die in het verschiet liggen!”

Jessica Biel, de vrouw van Justin Timberlake: “Grote liefde aan alle papa’s die er zijn vandaag! En aan iemand die ons zeer nabij en dierbaar is, die van ons houdt om wie we zijn, ongeacht hoe vaak we de sport, de slaap, de stilte of de geestelijke gezondheid onderbreken. We houden meer van jou en je tedere hart dan we kunnen zeggen. Fijne Vaderdag, schat!”

Danielle Jonas, de vrouw van Kevin Jonas: “Het leven heeft ons een geweldig gezin, een gelukkig huis en liefde voor elkaar gegeven. Het belangrijkste is dat het ons elkaar heeft gegeven. Ik ben zo dankbaar dat ik jou als echtgenoot heb. Bedankt dat je zo hard werkt en thuiskomt wanneer je de kans krijgt, we weten dat het moeilijk is. Gelukkige Vaderdag!”

Ook Priyanka Chopra zet ‘haar Jonas’, Nick Jonas, in de spotlight: “Hij is je grootste kampioen. Hij zal de luidste in de kamer zijn als je wint. Zijn wijsheid zal de schouders zijn waar je op staat. Je tranen zullen zijn hart breken. Hij zal je nooit laten zien dat hij pijn heeft. Zijn vreugde is jouw vreugde. Hij is dada of papa of papa of hoe je hem ook noemt. Ik hou van je Nick, bedankt dat je van ons bent. Malti Marie en ik hebben zoveel geluk.”

‘Emily in Paris’-actrice Lily Collins: “Zo vader zo dochter. Fijne Vaderdag papa! Niemand gebruikt eetstokjes of eet een hamburger zoals jij. Ik kan alleen maar hopen dat ik er op een dag net zo cool en chic uit zal zien. Bedankt voor alle jaren van lachen, lessen en liefde. In het leven en in eten. Ik hou zo ontzettend veel van je.”

