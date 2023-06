CELEB 24/7. ‘Sex and the City’ bestaat 25 jaar en Rita Ora haalt acrobatische toeren uit

Celebrities KIJK. Niet voor gevoelige kijkers: comedian Pete Davidson steekt ijspriem in arm van David Blaine voor goochel­truc

Een vreemd tafereel bij de goochelshow van David Blaine in Las Vegas. Blaine vraagt voor een goocheltruc de hulp van Pete Davidson en een tweede persoon uit het publiek. Op tafel staan vier bekertjes met onder een bekertje een ijspriem. “Een scherpe ijspriem”, verzekert Pete Davidson. Wanneer David Blaine niet veel later zijn twee handen op twee bekertjes slaat, houdt het publiek even z’n adem in. Maar dan moet het ergste nog komen: Davidson mag voor de gelegenheid de ijspriem door de bicepsspier van Blaine boren, tot grote ontzetting van het publiek.