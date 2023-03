CELEB 24/7. Selena Gomez heeft 400 miljoen volgers en wat is er aan de hand met Billie Eilish?

Celebrities One Direction-reü­nie: Liam Payne steunt Louis Tomlinson tijdens zijn première (én deelt emotionele brief)

Een hoogdag voor de trouwe One Direction-fans. Gisteravond vond de première van de documentaire ‘All of Those Voices' van Louis Tomlinson (31) plaats in Londen en niemand minder dan zijn ex-groepslid Liam Payne (29) was van de partij om hem te steunen. “Ik ben dankbaar dat ik je in mijn leven heb maat", schrijft hij op Instagram.