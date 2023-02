CELEB 24/7. ‘PLL’-actrice Shay Mitchell is in vakantiestemming en wie heeft er hier iets te vieren?

Celebrities Politie blijft 'hoopvol' in zoektocht naar vermiste acteur Julian Sands

De politie in Zuid-Californië is nog altijd ‘hoopvol’ dat de vermiste acteur Julian Sands wordt teruggevonden. “Maar de uitkomst is misschien niet wat we zouden willen”, zegt een woordvoerder tegen ‘Sky News’. Daarmee lijkt de politie voor te sorteren op mogelijk slecht nieuws.