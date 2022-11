CELEB 24/7. North West danst samen met Lizzo en Justin Bieber wenst zijn vrouw een gelukkige verjaardag

Celebrities Vrouw Robbie Williams hekelt gebrek aan seksleven: “Ik zou van ons bed beter een pingpongta­fel maken, we gebruiken het toch niet”

Ayda Williams (43), vrouw van zanger Robbie Williams (48), vindt het jammer dat er tegenwoordig niets meer gebeurt in de slaapkamer. Dat onthult ze in haar podcast ‘Postcards from the Edge’. “Ons seksleven is onbestaande, helemaal verloren gegaan aan onze vier kinderen.”

19 november