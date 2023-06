CELEB 24/7. Nick Jonas poseert met zijn dochter Malti Marie en Elizabeth Hurley met haar zoon Damian

YouTuber Enzo Knol zat als 17-jarige in gesloten instelling vanwege hevige agressie en drugsge­bruik

Vlogger Enzo Knol (30) heeft als 17-jarige zo’n honderd dagen in een gesloten instelling doorgebracht. De Nederlander werd door zijn moeder - én reguliere jeugdzorg - als onhandelbaar bestempeld. Dat vertelt Knol in zijn nieuwste YouTube-video, waarin hij teruggaat naar de plek die hij destijds zag als gevangenis. “Dit is de moeilijkste video die ik ooit heb gemaakt”, klinkt het.