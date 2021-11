CELEB 24/7. Miley Cyrus poseert (weeral) naakt en herken jij deze bekende realitysterren?

Celebrities Model Emily Ratajkow­ski opgelucht dat ze een zoontje kreeg: “ Bang dat mijn dochter al geseksuali­seerd zou worden”

Supermodel Emily Ratajkowski (30) vertelt in een interview met Elle dat ze eigenlijk best opgelucht was toen ze ontdekte dat ze een zoon verwachtte, ook al hoopte ze eerst op een dochter. Ratajkowski kreeg in maart haar eerste kindje, zoon Sylvester Apollo, samen met haar echtgenoot Sebastian Bear-McClard.

