CELEB 24/7. Matching outfits voor Kanye West en zijn nieuwe vlam Julia Fox & Rosie Huntington-Whiteley pronkt met haar zwangere buik

Jamie Lynn Spears vertrouwde de voormalige advocaat van Britney voor geen haar: "Hij was er nooit voor haar"

De vete tussen Jamie Lynn Spears (30) en haar zus Britney (40) is nog lang niet voorbij. Ondertussen is het tweede deel van Jamie Lynns interview met de podcast ‘Call Her Daddy’ verschenen. Daar doet de jongere zus van Britney opnieuw een reeks opvallende uitspraken. “Ik heb een groot risico genomen door haar te helpen.”

21 januari