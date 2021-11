CELEB 24/7. Måneskin-zanger pakt uit met opvallende outfit en Lindsay Lohan deelt eerste beelden van haar nieuwe kerstfilm

Celebrities Caitlyn Jenner over ex Kris Jenner: “Ik wou dat we nu een betere band hadden”

Caitlyn Jenner (72) en Kris Jenner (66) scheidden in 2013 na 22 jaar huwelijk. Acht jaar na hun scheiding geeft Caitlyn nu meer details over hun huidige relatie in een aflevering van ‘Big Brother VIP’. Zo vertelt Cailtyn dat ze momenteel niet zo close is met Kris als ze zelf zou willen: “Vanuit mijn standpunt is onze relatie niet zo goed als ze zou moeten zijn.”

