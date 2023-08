CELEB 24/7. Madonna viert de verjaardag van haar zoon Rocco en Channing Tatum heeft een nieuwe hobby

CELEBRITIES 10 jaar cel voor Tory Lanez om beschieten Megan Thee Stallion

Rapper Tory Lanez is veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar voor het schieten op Megan Thee Stallion, melden diverse Amerikaanse media. De rechter in Los Angeles had maandag al uitspraak willen doen, maar de hoorzitting duurde aanzienlijk langer dan verwacht. Dat kwam onder meer doordat de rechter maar liefst zeven getuigen toestond om verklaringen af te leggen namens Lanez, onder wie zijn vader en de moeder van zijn zesjarige zoon.