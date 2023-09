CELEB 24/7. Lizzo twerkt erop los op een luxejacht en Paris Hilton gaat zwemmen met zoontje Phoenix

celebrities Zwangere Kourtney Kardashian is thuis en 'voelt zich beter' na korte ziekenhuis­op­na­me

Kourtney Kardashian (44) is weer thuis na een korte opname in het ziekenhuis. Dat meldt een bron aan de Amerikaanse entertainmentwebsite ‘Page Six’. Travis Barker (47), de man van Kourtney en ook de drummer van Blink-182, moest wegens een ‘dringende familiekwestie’ enkele Europese concerten uitstellen. Nu blijkt dat Kourtney weer thuis is.