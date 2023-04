CELEB 24/7. Lindsay Lohan deelt foto’s van haar babybuik en Lizzo blaast 35 kaarsjes uit

Celebrities Opnames van ‘Rust’ officieel hervat: Alec Baldwin al meteen gefotogra­feerd met geweer in z'n handen

De opnames van ‘Rust’ zijn nog maar net hervat of Alec Baldwin (64), die in oktober 2021 per ongeluk cameravrouw Halyna Hutchins neerschoot op de set, zorgt meteen al voor de nodige ophef. De Amerikaanse acteur werd tijdens het filmen gefotografeerd met een groot jachtgeweer in z’n handen. Wat opvalt, is dat Baldwin het geweer in de omgekeerde richting vastheeft.