CELEB 24/7. Lily-Rose Depp poseert met haar ‘prince charming’ en de ‘Biebers’ hebben het erg naar hun zin samen

Muziek KIJK. Grote ster in kleine zaal: Billie Eilish geeft intiem optreden voor 1.500 fans in Londen

Zo’n 1.500 Billie Eilish-fans hebben iets uniek meegemaakt in Londen. De wereldster liet één dag op voorhand weten dat ze een intiem optreden zou geven in de Camden’s Electric Ballroom. 24 uur later stond ze in een bomvolle (maar kleine) zaal haar hits te zingen. Ze had ook enkele verrassingen in petto. Plots stonden Labyrinth en Boygenius mee op het podium. “Ooit ga ik op tour en bezoek ik alleen maar zalen”, liet Billie weten op het einde van het optreden.