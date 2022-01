CELEB 24/7. Lily Collins trekt een opvallende outfit aan en Paris Hilton ziet het magisch

Celebrities Lizzo is wat kilo’s rijker: “En ik zie er f*cking goed uit”

Enkele kilo’s bijkomen na kerst en nieuw, het overkomt ons allemaal. Zo ook Lizzo (33), die in een nieuw Instagram-filmpje haar 11,8 miljoen volgers vertelt dat ze wat verdikt is. Maar er zich slecht over voelen, is het laatste wat de zangeres doet.

