CELEB 24/7. Lily Collins staat stil bij ‘National Pet Day’ en Selena Gomez heeft een wilde nacht achter de rug

Celebrities Zijn Timothée Chalamet en Kylie Jenner aan het daten?

Na de breuk met Travis Scott, heeft Kylie Jenner (25) een nieuwe liefde in haar leven: acteur Timothée Chalamet (27). Althans, als we de geruchtenmolen mogen geloven. Bronnen beweren namelijk dat de twee in elkaars gezelschap vertoefden op een modeshow van Jean Paul Gaultier in Parijs, waar de vonk oversprong. Zo schrijft ‘The Mirror’.