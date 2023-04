CELEB 24/7. Lady Gaga heeft haar laatste opnamedag achter de rug en wie deelt er hier een foto uit de oude doos?

Celebrities Zijn Emily Ratajkow­ski en Harry Styles al twee maanden (in het geheim) aan het daten?

Hoewel de virale video van de hartstochtelijke kus in Tokio tussen Harry Styles (29) en Emily Ratajkowski (31) voor veel fans als een schok kwam, zijn de twee echter stiekem al een tijdje aan het daten. Dat bekende het topmodel zowaar zélf in de ‘Going Mental’-podcast op 9 maart: “Ik ben net begonnen met het daten van iemand. Hij is best wel geweldig.”