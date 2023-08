CELEB 24/7. Kylie Jenner viert haar verjaardag en Kourtney Kardashian toont haar zwangerschapsbuikje

CELEBRITIES Na beschuldi­gin­gen van wangedrag: festival waar Lizzo zou optreden is geannu­leerd

Het ‘Made In America festival’, waar Lizzo (35) headliner was, is geannuleerd. Dat maakten de organisatoren dinsdag bekend. Het festival zou initieel plaatsvinden op twee en drie september in Philadelphia, in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Maar werd wegens “ernstige omstandigheden” afgelast. Het nieuws komt slechts een week nadat de Amerikaanse zangeres werd aangeklaagd voor wangedrag.