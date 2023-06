CELEB 24/7. Kristen Bell heeft haar idool Lizzo ontmoet en Emily Ratajkowski vierde de verjaardag van haar zoontje in een opvallende outfit

CELEBRITIES IN BEELD. Wat als deze beroemde koppels niet uit elkaar gingen? AI geeft ons een glimp van hoe het had kunnen zijn

Stel dat Harry Styles en Taylor Swift nog even hopeloos verliefd waren als in 2012. Zouden ze dan nu al kinderen hebben? En hoe zouden die er dan uitzien? Digital Creator, Jeremy Pomeroy, wou daar graag een antwoord op en deelt het resultaat op zijn Instagram. En dat is best verbluffend.