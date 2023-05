CELEB 24/7. Kim Kardashian viert de verjaardag van zoon Psalm en Rita Ora geniet na van haar optreden op het Eurovisiesongfestival

CELEBRITIES Ed Sheeran openhartig over zijn goede vriend­schap met Taylor Swift: “Het is een beetje zoals therapie”

Ed Sheeran (32) en Taylor Swift (33) zijn boezemvrienden voor het leven. Over die hechte vriendschap vertelt de Britse muzikant in een interview met Zane Lowe voor Apple Music. Hij onthult dat hij de Amerikaanse zangeres in vertrouwen neemt over alles in zijn leven: van zijn succesvolle carrière tot persoonlijke problemen.