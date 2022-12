CELEB 24/7. Kim Kardashian eert twee van haar favoriete mensen en Harry Styles toont zijn onderbroek

Celebrities ‘The White Lo­tus’-ac­teur Theo James over beruchte naaktscène: “Die penis was gigantisch”

Theo James (37) is in het tweede seizoen van ‘The White Lotus’ - momenteel te zien op Streamz - te aanschouwen in vol ornaat. De beruchte naaktscène ging over de tongen en fans vroegen zich massaal af of de acteur in werkelijkheid even groot geschapen is als z'n personage. Na veel gegis gaf James zelf tekst en uitleg in ‘The Tonight Show With Jimmy Fallon’.

