CELEB 24/7. Kerstmis kwam dit jaar vroeger voor Elton John en Jennifer Lawrence pronkt met haar bolle buik

Celebrities Bradley Cooper ooit overvallen met een mes in de metro: “Ik voelde me té comforta­bel in New York”

Acteur Bradley Cooper (46) werd in oktober 2019 bedreigd met een mes in de metro. Dat gebeurde in de Amerikaanse stad New York. Hij was toen op weg naar de school van zijn dochtertje Lea. “Ik was totaal niet op mijn hoede”, klinkt het.

30 november