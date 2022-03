CELEB 24/7. Kendall Jenner heeft een mededeling en Snoop Dogg is blij dat hij weer op het podium staat

Celebrities Kim Kardashian vindt Instagram­ban van Kanye West “helemaal terecht”

Kim Kardashian (41) liet in de rechtszaak rond haar scheiding met rapper Kanye West (44) weten dat zijn posts op Instagram haar “emotioneel leed” veroorzaakten. Eerder deze week werd West tijdelijk buitengesloten van zijn Instagram-account en was hij 24 uur lang niet in staat om berichten te plaatsen, commentaar te geven of te versturen, meldde ‘TMZ’. Kim vond de schorsing dan ook “gepast en terecht”.

