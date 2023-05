CELEB 24/7. Katy Perry en Orlando Bloom vieren de liefde en Michelle Obama springt op het podium bij Bruce Springsteen

Celebrities Na passage op Coachella: ook ‘onze’ Angèle schitterde op het Met Gala

Na haar succesvol optreden op het Amerikaanse muziekfestival Coachella, blijft Angèle (27) scoren in de Verenigde Staten. Op maandagavond liep de Belgische zangeres op de rode loper van het prestigieuze Met Gala in Manhattan, New York. Zo vervoegde ze heel wat grote Amerikaanse sterren tijdens een van de belangrijkste avonden in de modewereld.