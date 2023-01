CELEB 24/7. Kate Beckinsale is in een experimentele bui en zangeres Lizzo geeft zichzelf bloot

Celebrities Madonna openhartig over het moeder­schap: “Het is een vak waar veel tijd in kruipt”

Ze is niet alleen de Queen of Pop, ze is ook moeder van zes kinderen. Naast haar carrière geen gemakkelijke opdracht, maar wél de grootste bron van geluk voor Madonna (64). Aan ‘Vanity Fair’ vertelde ze openhartig over haar worstelingen met het moederschap. “Wie je ook bent, kinderen krijgen en opvoeden is een kunstwerk.”

