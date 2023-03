CELEB 24/7. Justin Timberlake prijst z’n jarige vrouw en Chrissy Teigen toont haar pasgeboren dochter

Celebrities Priscilla Presley, de vrouw die Elvis nooit trouw kon blijven: “Pas op onze huwelijks­nacht hadden we voor ‘t eerst seks”

Priscilla Presley (77) was één van de vele liefjes van Elvis Presley, maar de enige met wie hij het aandurfde om in het huwelijksbootje te stappen. Dat vaart over woelige baren en eindigt uiteindelijk in een echtscheiding. Toch is ze altijd van hem blijven houden, ook al maakte hij haar gek met zijn overmatig controlerend en trouweloze gedrag. “Ik moest het leven leiden dat hij wilde, naar films kijken die hij wilde zien, en naar muziek luisteren die hij mooi vond.”