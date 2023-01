CELEB 24/7. Justin en Hailey Bieber genieten van de sneeuw en wie showt haar billen?

Celebrities “Ik had net een zware zenuwinzin­king”: Robbie Williams over zijn vertrek bij Take That

In juli 1995 besloot Robbie Williams (48) dat het welletjes geweest was met Take That. Als gevolg gaf de Britse zanger er tijdens hun ‘Nobody Else’-wereldtournee de brui aan en dat tot groot ongenoegen van zijn overige groepsleden Gary Barlow, Jason Orange, Mark Owen en Howard Donald. In een nieuw interview met ‘BBC Radio 2’ vertelt Williams nu wat meer over zijn vertrek.

