CELEB 24/7. Jessie J toont haar babybuik en Jessica Simpson lokt veel reactie uit

Celebrities “Jij hebt de filmindu­strie gered”: Steven Spielberg geeft innige knuffel en groot compliment aan Tom Cruise

Steven Spielberg (76) heeft alleen maar mooie woorden over voor Tom Cruise (60). De bekende filmregisseur liep de ‘Top Gun’-acteur tegen het lijf tijdens een lunch voor Oscar-genomineerden. Ze gaven elkaar een stevige knuffel en Steven Spielberg kon het niet laten om de acteur een mooi compliment te geven. “Jij hebt Hollywood’s ass gered. Serieus, ‘Maverick’ heeft misschien de hele filmindustrie gered”, klonk het. ‘Top Gun: Maverick’ was vorig jaar een gigantisch succes in de cinemazalen. De film deed het zelfs zo goed dat hij een plaatsje kreeg in de lijst van succesvolste films ooit.