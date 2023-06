CELEB 24/7. Jessie J onthult de naam van haar zoontje en herken jij de ‘Harry Potter’-acteur op deze foto?

Celebrities KIJK. “Was het glibberig?”: Harry Styles helpt fan uit de nood tijdens concert

De Britse zanger Harry Styles (29) heeft zijn concert in Dublin even stilgelegd. Een fan was gevallen en hij wou controleren of ze oké was. Op videobeelden is te zien dat Styles de vrouw aanspreekt. “Ben je oké? Ben je gevallen?”, vraagt hij bezorgd. Pas wanneer de vrouw vertelt dat ze oké is, gaat hij verder met de show.