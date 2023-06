CELEB 24/7. Jessie J geeft zich bloot en David Beckham nam dochter Harper mee naar concert van Harry Styles

Celebrities Khloé Kardashian: “Ik voelde na 3 maanden nog altijd geen enkele connectie met mijn zoontje”

In het nieuwe seizoen van ‘The Kardashians’ vertelt Khloé over de geboorte van haar zoontje, Tatum. Niet alleen had die bij zijn geboorte een compleet andere naam dan vandaag, ze voelde drie maanden na de feiten nog steeds geen band met het kindje. “Ik voel me schuldig, want het was heel anders bij mijn eerste dochter.”